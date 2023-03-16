Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, üst tura çıkamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



İşte o sözler...



Jorge Jesus: Takımımın göstermiş olduğu performanstan ötürü oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık ama turu geçemedik. Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik. Bugün gösterdiğimiz performans, Avrupa Ligi'nin üst seviye takımlarının gösterdiği bir performanstı. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Üzgünüz. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama maç istediğimiz gibi gitmedi, tur atlayamadık.

Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden ötürü ritmimizin bozulduğu bir gerçek. Aslında Sevillalı oyuncular da bunu istiyordu. Mümkün olduğu kadar tempomuzu durdurmak istiyorlardı. Bunun için maç boyu ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımız da bu nedenle gerildiler elbette. Onların yapmış olduğu şey, Sevilla'ya yardım etti. Sevilla, 'anti-futbol' oynuyordu zaten. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bizim taraftarlarımızın attığı maddeler nedeniyle oyun durdu ve Sevilla'nın istediği oldu.

Bu sene en iyi maçımızı oynadık. Ofansif anlamda çok dinamiktik. Çok pozisyona girdik. Takım sahada hem toplu hem topsuz neler yapması gerektiğini biliyordu. Sevilla'nın girdiği 1 tane bile pozisyon yoktu. Sadece duran toptan bir tehlikeleri vardı. Bugün 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Güçlü bir oyun sergiledik. Biz turu bugün değil, Sevilla'da kaybettik. İki maçta da pozisyonları gole çeviremedik. Farkı yaratan bu oldu. İki maça da bakınca üstün olan taraf bizdik.