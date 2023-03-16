Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler

Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 galip ayrılmasına rağmen ilk maçta aldığı dezavantajlı skor nedeniyle turnuvaya veda etti. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 23:39
Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, üst tura çıkamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Takımımın göstermiş olduğu performanstan ötürü oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık ama turu geçemedik. Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik. Bugün gösterdiğimiz performans, Avrupa Ligi'nin üst seviye takımlarının gösterdiği bir performanstı. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Üzgünüz. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama maç istediğimiz gibi gitmedi, tur atlayamadık.

Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden ötürü ritmimizin bozulduğu bir gerçek. Aslında Sevillalı oyuncular da bunu istiyordu. Mümkün olduğu kadar tempomuzu durdurmak istiyorlardı. Bunun için maç boyu ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımız da bu nedenle gerildiler elbette. Onların yapmış olduğu şey, Sevilla'ya yardım etti. Sevilla, 'anti-futbol' oynuyordu zaten. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bizim taraftarlarımızın attığı maddeler nedeniyle oyun durdu ve Sevilla'nın istediği oldu.

Bu sene en iyi maçımızı oynadık. Ofansif anlamda çok dinamiktik. Çok pozisyona girdik. Takım sahada hem toplu hem topsuz neler yapması gerektiğini biliyordu. Sevilla'nın girdiği 1 tane bile pozisyon yoktu. Sadece duran toptan bir tehlikeleri vardı. Bugün 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Güçlü bir oyun sergiledik. Biz turu bugün değil, Sevilla'da kaybettik. İki maçta da pozisyonları gole çeviremedik. Farkı yaratan bu oldu. İki maça da bakınca üstün olan taraf bizdik.

DİĞER
Son dakika haberi: Jorge Jesus Sevilla maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Süper Lig için olay yaratan sözler...
Buse Varol kardeşini nişanladı kayınçonun kurdelesini Alişan kesti! Nişana Buse Varol son hali damgasını vurdu bir deri bir kemik
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti!
Valencia Basket - F.Bahçe Beko | CANLI
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor"
F.Bahçe taraftarlarından Ali Koç'a istifa çağrısı!
Bolu hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem | Merkezüssü neresi, şiddeti kaç?
Şap hastalığı nedir, hangi illerde görüldü?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" 23:59
F.Bahçe taraftarlarından Ali Koç'a istifa çağrısı! F.Bahçe taraftarlarından Ali Koç'a istifa çağrısı! 23:58
Vincenzo Italiano: Tur atladığımız için memnunum Vincenzo Italiano: Tur atladığımız için memnunum 23:55
Rıza Çalımbay: Artık lige ve kupaya odaklanacağız Rıza Çalımbay: Artık lige ve kupaya odaklanacağız 23:53
Szalai: Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum Szalai: Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum 23:35
Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler 23:31
Daha Eski
Jorge Sampaoli: F.Bahçe gerçekten çok iyi bir takım Jorge Sampaoli: F.Bahçe gerçekten çok iyi bir takım 23:27
Obradovic: Oyuncularımla gurur duyuyorum Obradovic: Oyuncularımla gurur duyuyorum 23:25
Betis'i eleyen Manu turladı! Betis'i eleyen Manu turladı! 23:24
Juventus rahat turladı! Juventus rahat turladı! 23:21
Miha Zajc: Hayal kırıklığı yaşıyoruz Miha Zajc: Hayal kırıklığı yaşıyoruz 23:19
Ergin Ataman: Fazla top kaybı yaptık Ergin Ataman: Fazla top kaybı yaptık 23:16