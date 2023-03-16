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FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta 2-0 kaybeden temsilcimiz, Ülker Stadyumu'nda kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:40
FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.



OOSTERWOLDE İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek.

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