Baskılı şekilde oynarız

Sevilla'nın hocası Jorge Sampaoli, Kanarya'nın kendilerine karşı skor dezavantajının altından kalkmak için baskılı şekilde maça başlayacağını söyledi. Sampaoli "Biz düşük ritimle maça başlıyoruz. Sonradan toparlanıyoruz. Fenerbahçe'nin hızlı başlangıcını bir an önce kırmamız gerekiyor. Bir taraftan skoru korumaya çalışacağız, diğer yandan baskılı şekilde oynamaya çabalayacağız" dedi. Sampaoli, Fenerbahçe taraftarının kendileri için zorlu bir atmosfer oluşturacağını da söyledi.
Sevilla'nın hocası Jorge Sampaoli, Kanarya'nın kendilerine karşı skor dezavantajının altından kalkmak için baskılı şekilde maça başlayacağını söyledi. Sampaoli "Biz düşük ritimle maça başlıyoruz. Sonradan toparlanıyoruz. Fenerbahçe'nin hızlı başlangıcını bir an önce kırmamız gerekiyor. Bir taraftan skoru korumaya çalışacağız, diğer yandan baskılı şekilde oynamaya çabalayacağız" dedi. Sampaoli, Fenerbahçe taraftarının kendileri için zorlu bir atmosfer oluşturacağını da söyledi.