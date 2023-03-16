Haberler Fenerbahçe Baskılı şekilde oynarız

Baskılı şekilde oynarız

Sevilla'nın hocası Jorge Sampaoli, Kanarya'nın kendilerine karşı skor dezavantajının altından kalkmak için baskılı şekilde maça başlayacağını söyledi. Sampaoli "Biz düşük ritimle maça başlıyoruz. Sonradan toparlanıyoruz. Fenerbahçe'nin hızlı başlangıcını bir an önce kırmamız gerekiyor. Bir taraftan skoru korumaya çalışacağız, diğer yandan baskılı şekilde oynamaya çabalayacağız" dedi. Sampaoli, Fenerbahçe taraftarının kendileri için zorlu bir atmosfer oluşturacağını da söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Baskılı şekilde oynarız
Sevilla'nın hocası Jorge Sampaoli, Kanarya'nın kendilerine karşı skor dezavantajının altından kalkmak için baskılı şekilde maça başlayacağını söyledi. Sampaoli "Biz düşük ritimle maça başlıyoruz. Sonradan toparlanıyoruz. Fenerbahçe'nin hızlı başlangıcını bir an önce kırmamız gerekiyor. Bir taraftan skoru korumaya çalışacağız, diğer yandan baskılı şekilde oynamaya çabalayacağız" dedi. Sampaoli, Fenerbahçe taraftarının kendileri için zorlu bir atmosfer oluşturacağını da söyledi.
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