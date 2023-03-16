Haberler Fenerbahçe Avrupa'da 254. maça çıkacak

Avrupa'da 254. maça çıkacak

Sarı-lacivertliler Sevilla ile birlikte Avrupa kupaları tarihindeki 254. maçına çıkacak. Önceki 253 mücadelede 94 galibiyet elde etti. 55 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 104 defa da yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü. Kanarya, Kupa 2'de 135 maç oynadı. 59 galibiyet, 33 beraberlik, 43 mağlubiyet yaşadı. 190 gol kaydetti. Kalesinde 171 gole izin verdi. Bu kupanın yeni adı Avrupa Ligi'nde çıktığı 81 maçta 41 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Avrupa'da 254. maça çıkacak
Sarı-lacivertliler Sevilla ile birlikte Avrupa kupaları tarihindeki 254. maçına çıkacak. Önceki 253 mücadelede 94 galibiyet elde etti. 55 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 104 defa da yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü. Kanarya, Kupa 2'de 135 maç oynadı. 59 galibiyet, 33 beraberlik, 43 mağlubiyet yaşadı. 190 gol kaydetti. Kalesinde 171 gole izin verdi. Bu kupanın yeni adı Avrupa Ligi'nde çıktığı 81 maçta 41 galibiyet elde etti.
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