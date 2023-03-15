Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş mücadelesine çıkacak.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli kulüpte Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a, "eşine rastlanmayan" bir ceza verildi.
Geçen sezonun en skorer ismi Serdar Dursun, bu sezon UEFA kadrosuna alınmadı.
Tecrübeli forvet, sezon başındaki eleme ve play-off maçlarında rakipleri boş geçmemişti.
Ancak Serdar ilerleyen zamanlarda teknik direktör Jorge Jesus tarafından tercih edilmeyen isimlerden biri oldu.
Serdar Dursun ile Fenerbahçe arasındaki sorun, Tahkim Kurulu'nun salı günü açıkladığı kararla ortaya çıktı.
Kurulun kararlarının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın, Fenerbahçe ile arasındaki davada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının onandığı açıklanmıştı.
TOPU ELEŞTİRDİĞİ İÇİN CEZA ALDI
Milliyet'in haberine göre; Serdar'ın, kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldığı ortaya çıktı.
Sezon başında, bununla ilgili sosyal medya hesabına bir hikaye bırakan sarı-lacivertli futbolcunun, 24 saat sonra silinen bir paylaşımda bireysel düşüncesini söylemesi, kulüp tarafından suç olarak değerlendirildi.
Buna gerekçe olarak kulüp disiplin talimatı gösterildi ve 15 bin Euro (Yaklaşık 300 bin lira) ceza verilmesine karar verildi.
Serdar Dursun, topu eleştirdiği için verilen ceza sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) yolunu tuttu.
Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar, Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi.
Oyuncunun itirazı, disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi.
Ancak UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koydu.
Milli golcü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sonrası işi Tahkim Kurulu'na götürdü.
Tahkim Kurulu'ndan çıkan kararda da bir şey değişmezken kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
Almanya'da Hamburg'da doğan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Transfermarkt verilerine göre golcü futbolcuya 2.2 milyon Euro değer biçiliyor.
Bu sezon toplam 18 resmi maçta süre alan 31 yaşındaki forvet, 12 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi Elemeleri ve 2 de Şampiyonlar Ligi Elemeleri karşılaşmasına çıktı.
Serdar Dursun bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.