Haberler Fenerbahçe Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de şok bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'un kulübü dava ettiği ortaya çıktı. İşte milli futbolcunun dava açma sebebi ve verilen ceza... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:36
Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş mücadelesine çıkacak.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Sarı-lacivertli kulüpte Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a, "eşine rastlanmayan" bir ceza verildi.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Geçen sezonun en skorer ismi Serdar Dursun, bu sezon UEFA kadrosuna alınmadı.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Tecrübeli forvet, sezon başındaki eleme ve play-off maçlarında rakipleri boş geçmemişti.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Ancak Serdar ilerleyen zamanlarda teknik direktör Jorge Jesus tarafından tercih edilmeyen isimlerden biri oldu.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Serdar Dursun ile Fenerbahçe arasındaki sorun, Tahkim Kurulu'nun salı günü açıkladığı kararla ortaya çıktı.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Kurulun kararlarının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın, Fenerbahçe ile arasındaki davada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının onandığı açıklanmıştı.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

TOPU ELEŞTİRDİĞİ İÇİN CEZA ALDI

Milliyet'in haberine göre; Serdar'ın, kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldığı ortaya çıktı.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Sezon başında, bununla ilgili sosyal medya hesabına bir hikaye bırakan sarı-lacivertli futbolcunun, 24 saat sonra silinen bir paylaşımda bireysel düşüncesini söylemesi, kulüp tarafından suç olarak değerlendirildi.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Buna gerekçe olarak kulüp disiplin talimatı gösterildi ve 15 bin Euro (Yaklaşık 300 bin lira) ceza verilmesine karar verildi.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Serdar Dursun, topu eleştirdiği için verilen ceza sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) yolunu tuttu.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar, Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Oyuncunun itirazı, disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Ancak UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koydu.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Milli golcü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sonrası işi Tahkim Kurulu'na götürdü.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Tahkim Kurulu'ndan çıkan kararda da bir şey değişmezken kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

"Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Almanya'da Hamburg'da doğan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Transfermarkt verilerine göre golcü futbolcuya 2.2 milyon Euro değer biçiliyor.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava! Sebebi herkesi şaşırttı

Bu sezon toplam 18 resmi maçta süre alan 31 yaşındaki forvet, 12 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi Elemeleri ve 2 de Şampiyonlar Ligi Elemeleri karşılaşmasına çıktı.

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