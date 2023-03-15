Haberler Fenerbahçe Potada biletler satışta

Potada biletler satışta

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının THY Avrupa Ligi'nde 21 Mart Salı günü Armani Milan ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçın bilet satışı dün başladı. Genel satışa sunulan bilet fiyatları 135 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Maçın başlama saati 20.15.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Potada biletler satışta
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının THY Avrupa Ligi'nde 21 Mart Salı günü Armani Milan ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçın bilet satışı dün başladı. Genel satışa sunulan bilet fiyatları 135 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Maçın başlama saati 20.15.
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