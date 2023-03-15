Kim artık el yakıyor

Napoli stoper Min-jae Kim için 65 milyon euro'luk yeni bir serbest kalma bedeli koymak istiyor. İngilizDaily Mail gazetesi de 26 yaşındaki stoper için bu rakamın normal olduğunu yazdı. Fenerbahçe, Kim'i Napoli'ye 18 milyon euro'ya satmıştı. İtalyan ekibinin sarı-lacivertlilere ilk teklifi 14 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 paydı. F.Bahçe acil nakite ihtiyacı olduğu için teklifi reddetti. 18.05 milyon euro'ya evet dedi. F.Bahçe o teklifi kabul etseydi, bir satış sonrasında kulübün kasasına 9.75 milon euro daha koyabilirdi. Satış rakamı da toplam 23.75 milyon euro'ya yükselirdi.
Napolistoper Min-jae Kim için 65 milyon euro'luk yeni bir serbest kalma bedeli koymak istiyor. İngilizDaily Mail gazetesi de 26 yaşındaki stoper için bu rakamın normal olduğunu yazdı. Fenerbahçe, Kim'i Napoli'ye 18 milyon euro'ya satmıştı. İtalyan ekibinin sarı-lacivertlilere ilk teklifi 14 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 paydı. F.Bahçe acil nakite ihtiyacı olduğu için teklifi reddetti. 18.05 milyon euro'ya evet dedi. F.Bahçe o teklifi kabul etseydi, bir satış sonrasında kulübün kasasına 9.75 milon euro daha koyabilirdi. Satış rakamı da toplam 23.75 milyon euro'ya yükselirdi.