Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sevilla'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta İspanyol ekibiyle oynanan maçın 11'inde önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın, Sevilla ile oynanan ilk maçın 11'nden tam 5 ismi değiştireceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Sevilla maçı öncesi tüm bilgiler ve sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:42
Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, perşembe günü İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarınki rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

AVRUPA KUPALARINDA 254. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

KUPA 2'DE 136. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçta 11'de başlattığı Serdar Aziz, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yerine Jayden Oosterwolde, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi (Emre Mor) ve Michy Batshuayi'ye görev vermeyi planlıyor.

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı muhtemel 11'i...

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ALTAY

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FERDİ

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

SAMET

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

SZALAI

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

OOSTERWOLDE

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ARAO

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ZAJC

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ARDA

Jorge Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ROSSI (EMRE)

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