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Gallardo iddiası

Jesus'un sezon sonu ayrılacağı iddiaları ortalıkta dolanırken, alternatif hoca adaylarına da her gün yenisi ekleniyor. Arjantin'den TNT Sports Marcelo Gallardo'nun Fenerbahçe'nin başına geçebileceğini iddia etti. F.Bahçe yönetiminin Gallardo ile temasa geçtiği yazıldı. "Onu isteyen son takım F.Bahçe" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Gallardo iddiası
Jesus'un sezon sonu ayrılacağı iddiaları ortalıkta dolanırken, alternatif hoca adaylarına da her gün yenisi ekleniyor. Arjantin'den TNT Sports Marcelo Gallardo'nun Fenerbahçe'nin başına geçebileceğini iddia etti. F.Bahçe yönetiminin Gallardo ile temasa geçtiği yazıldı. "Onu isteyen son takım F.Bahçe" denildi.
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