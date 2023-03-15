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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique şoku! Resmen açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta sakatlanan Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:06 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:33
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique şoku! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Lincoln Henrique'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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