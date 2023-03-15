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Fenerbahçe Sevilla maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında Sevilla'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 18:14
Fenerbahçe Sevilla maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Sevilla'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın yarım saati basın açık gerçekleşti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti.

Sevilla maçı hazırlıkları, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmana, Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Luan Peres ve Sevilla ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyundan alınan, bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Lincoln Henrique dışında, tüm oyuncular katılım sağladı.

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