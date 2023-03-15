Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman? FB Avrupa ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman? FB Avrupa ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 2-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Sevilla ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman? FB Avrupa ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 14:50
Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman? FB Avrupa ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.

OOSTERWOLDE İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yıldız oyuncu imzayı attı! Yeni takımı böyle açıklandı...
Müge Anlı'da 4 çocuklu Aslı tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan İletmiş bulundu Olay bildiğiniz gibi değil "İki aşık aklımız karışık"
F.Bahçe'de beklenen zirve gerçekleşti!
Flaş transfer iddiası! Icardi olmazsa B planı hazır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'de beklenen zirve gerçekleşti!
TOGG uzun, kısa menzil kaç dakikada şarj olur?
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de beklenen zirve gerçekleşti! F.Bahçe'de beklenen zirve gerçekleşti! 15:39
Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor? Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor? 15:22
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 15:07
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 14:50
Dursun Özbek: Florya bize yakışmıyor! Dursun Özbek: Florya bize yakışmıyor! 13:51
Haaland rekorlar kitabını yeniden yazıyor Haaland rekorlar kitabını yeniden yazıyor 13:32
Daha Eski
Joachim Löw Brezilya Milli Takımına! Joachim Löw Brezilya Milli Takımına! 13:23
Valencia imzayı attı! Yeni takımını duyurdular Valencia imzayı attı! Yeni takımını duyurdular 13:20
FIFA 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı FIFA 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı 13:00
Ağaoğlu'dan açıklama! Yeniden aday olacak mı? Ağaoğlu'dan açıklama! Yeniden aday olacak mı? 12:23
Flaş transfer iddiası! Icardi olmazsa B planı hazır Flaş transfer iddiası! Icardi olmazsa B planı hazır 12:14
THY EuroLeague'de 29. hafta başlıyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de 29. hafta başlıyor! İşte maç programı 12:08