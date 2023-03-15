Haberler Fenerbahçe ‘Bizim stat cehennem gibidir’

‘Bizim stat cehennem gibidir’

Taraftara da seslenip methiye dizen Samet "Biz stadımızda cehennem yaşatıyoruz. Tribünlerimiz harika. Sevilla'nın burada büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alırsak kendi evimizde turu geçeriz" diye konuştu. Samet ayrıca, turu geçmeleri halinde bunun lige de yansıyacağını belirtip "Şu anda turu geçmemiz bizi ekstra motive edecek ve bu lige de yansıyacak. O yüzden bu maç çok önemli" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
‘Bizim stat cehennem gibidir’
Taraftara da seslenip methiye dizen Samet "Biz stadımızda cehennem yaşatıyoruz. Tribünlerimiz harika. Sevilla'nın burada büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alırsak kendi evimizde turu geçeriz" diye konuştu. Samet ayrıca, turu geçmeleri halinde bunun lige de yansıyacağını belirtip "Şu anda turu geçmemiz bizi ekstra motive edecek ve bu lige de yansıyacak. O yüzden bu maç çok önemli" diye konuştu.
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