16.00’da konuşacak

Jesus, Sevilla maçı için bugün kamera karşısına geçecek. Portekizli çalıştırıcı, saat 16.00'da 16.00'da Can Bartu Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertli takım son idmanını ise saat 17.30'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.
Jesus, Sevilla maçı için bugün kamera karşısına geçecek. Portekizli çalıştırıcı, saat 16.00'da 16.00'da Can Bartu Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertli takım son idmanını ise saat 17.30'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.