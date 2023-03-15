Haberler Fenerbahçe 16.00’da konuşacak

16.00’da konuşacak

Jesus, Sevilla maçı için bugün kamera karşısına geçecek. Portekizli çalıştırıcı, saat 16.00'da 16.00'da Can Bartu Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertli takım son idmanını ise saat 17.30'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
16.00’da konuşacak
Jesus, Sevilla maçı için bugün kamera karşısına geçecek. Portekizli çalıştırıcı, saat 16.00'da 16.00'da Can Bartu Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertli takım son idmanını ise saat 17.30'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.
DİĞER
Manchester City-RB Leipzig maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Manchester City-RB Leipzig maçı Exxen canlı yayın izle
Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin isteğini kırmadı! 750 bin TL'ye...
F.Bahçeli yıldıza Beşiktaş kancası!
Brezilya'dan Valencia iddiası! O rakama imzayı attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim
F.Bahçeli yıldıza Beşiktaş kancası!
TOGG otomatik vites mi manuel mi?
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim 01:06
Inter adını son 8'e yazdırdı! Inter adını son 8'e yazdırdı! 00:59
Inter adını son 8'e yazdırdı! Inter adını son 8'e yazdırdı! 00:57
Haaland coştu M. Cıty turladı! Haaland coştu M. Cıty turladı! 00:55
Haaland coştu M. Cıty turladı! Haaland coştu M. Cıty turladı! 00:50
Dünyanın en sevilen kulübü açıklandı! G.Saray... Dünyanın en sevilen kulübü açıklandı! G.Saray... 00:06
Daha Eski
A. Efes Real Madrid'i mağlup etti! A. Efes Real Madrid'i mağlup etti! 00:06
Cimbom'a Talisca'dan üzen haber! Cimbom'a Talisca'dan üzen haber! 00:06
Kadınlarda çifte zafer Kadınlarda çifte zafer 00:06
Oliveira'ya büyük onur! Listede 3. sırada Oliveira'ya büyük onur! Listede 3. sırada 00:06
İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor 00:06
Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! 2026 yılında... Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! 2026 yılında... 00:06