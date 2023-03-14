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Uzatmanın yıldızı Fenerbahçe

Fenerbahçe bu sezon ilk yarı ve maç sonu uzatmalarında en fazla gol kaydeden takım. Bu bölümlerde rakip fileleri 11 defa sarstılar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Uzatmanın yıldızı Fenerbahçe

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'yi zirveye yakın tutan özelliklerinden biri asla pes etmemesi. Kanarya bu sezon uzatma bölümlerinde en fazla gol bulan ekip konumunda. Sarı-lacivertliler 1-45. dakikalar arasında 22 defa fileleri sarstı. İlk devrenin uzatma bölümünde rakip ağları 4 defa havalandırmayı başardı. 46-90. dakikalar arasında ise 25 golleri bulunuyor. 90 artı dakikalarda ise tam 7 defa golle buluştular. Uzatma bölümlerinde kaydettikleri toplam 11 golle de bu alanda zirvede yer alıyorlar. Fenerbahçe'yi uzatma anlarında 8 gol atan Galatasaray takip ediyor. Alanyaspor ve Antalyaspor ise uzatma bölümlerinde 7'şer gol buldular.

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