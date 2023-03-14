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Fenerbahçe'li Samet Akaydın'dan Sevilla maçı öncesi iddialı sözler!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Samet, "Sevilla karşısında ilk yarıdaki oyunumuzu tekrar sahaya yansıtırsak, turu geçebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 16:54 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 16:56
Fenerbahçe'li Samet Akaydın'dan Sevilla maçı öncesi iddialı sözler!

Samet Akaydın, İspanya ekibi Sevilla'yla oynanacak Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının öncesinde Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

16 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma için futbolcular olarak kenetlendiklerini belirten Samet, taraftarlarımızın da desteğiyle turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. 2-0 kaybedilen ilk maçla ilgili de değerlendirmeler yapan Samet'in açıklamaları şu şekilde:

ÇOK ŞANSSIZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK AMA HİÇBİR ŞEKİLDE İNANCIMIZI KAYBETMEDİK

"Antrenmanlarda ve antrenmanlar dışında ilk maça çok iyi hazırlandık; İspanya'ya inançlı bir şekilde kazanmak için gitmiştik. Oynadığımız futbol da bunu gösteriyordu. Çok şanssız bir mağlubiyet aldık. İçimizde bir inanç var. Bu turu geçebilecek güçte bir takımız. İlk maçtaki oyunumuzu tekrar sahaya yansıtırsak –özellikle ilk yarıdaki- bu turu geçebileceğimizi düşünüyorum. Hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik. Onları eleyebilecek güce sahibiz taraftarımızın önünde. 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle turu geçebileceğimize inanıyorum.

BİZ STADIMIZDA CEHENNEM YAŞATIYORUZ. TRİBÜNLERİMİZ HARİKA. SEVİLLA'NIN BURADA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Maçın içinde iyi oynadığını hissediyorsun… veya kötü performansı da hissedebilirsin. İyi oynarken şanssız bir gol yiyince futbolcunun ister istemez direnci düşüyor. O anda nasıl bir darbe vuracağın önemli. Orada kalırsan maçı koparıyorsun. Biz üstün gitmeye çalıştık pozisyon da bulduk. Korkusuz oynadık. Olmadı, sonuca gidemedik. İçeride şans bizden yana olur, daha istekli arzulu oynarız, taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alırsak… Biz stadımızda cehennem yaşatıyoruz. Tribünlerimiz harika. Sevilla'nın burada büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum.

BİZ BU MAÇI KAZANIP TURU GEÇERSEK, TARAFTARLARIMIZIN SAYESİNDE OLACAĞINA İNANIYORUM

İç sahada Avrupa maçını ilk defa oynayacağım. Heyecanlıyım. O yüzden coşkulu taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Anlatıyorlar, 'diğer maçlar gibi değil, Avrupa maçlarında tribünün ateşini hissedince tüylerin diken diken olacak' diyorlar. Onlar da bize saha içinde 90 dakika destek verince biz daha istekli olacağız. Bu bize itici güç olacak. O maça sadece futbolcular olarak çıkmayacağız; bütün Fenerbahçeliler olarak, ülke olarak o maça hazırlanıyoruz. Zaten buna ihtiyacımız var. Tamam, futbol sahada kazanılıyor ama taraftarlarımızın bunda etkisi çok büyük. Biz bu maçı kazanıp turu geçersek taraftarlarımızın sayesinde olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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