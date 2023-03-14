Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada iyi futbol ve bol pozisyona rağmen 2-0'lık şanssız bir mağlubiyet almıştı.
Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada iyi futbol ve bol pozisyona rağmen 2-0'lık şanssız bir mağlubiyet almıştı.
Rövanş öncesi avantajı kaybeden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus radikal değişikliklere gidecek.
2-0'lık skorun altından kalmak için sistem de takımın neredeyse yarısı da değişecek.