Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Fenerbahçe 3’lü sistem ile çıktığı ilk maçta güzel oyuna rağmen istediğini alamamıştı. Kanarya’nın hocası Jorge Jesus rövanş öncesinde sistemle beraber 5 ismi değiştirme kararı aldı. Portekizli hoca, turu geçmek için ofsayt taktiği ve agresif prese yine büyük önem veriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada iyi futbol ve bol pozisyona rağmen 2-0'lık şanssız bir mağlubiyet almıştı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Rövanş öncesi avantajı kaybeden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus radikal değişikliklere gidecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

2-0'lık skorun altından kalmak için sistem de takımın neredeyse yarısı da değişecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Jesus büyük maçlarda verim alamadığı 3'lü sistemini kenara bırakıp Sevilla karşısında 4'lü formasyona geçecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

BÜYÜK ROTASYON YAPACAK
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, takım içindeki taşlarla da oynayacak. Serdar Aziz'in bu karşılaşmada kenara çekilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Yeni sistemde yerine Emre Mor veya Rossi oynayacak. Eleştirilen İrfan Can Kahveci'nin forması Arda Güler'e gidecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Sakatlığı sebebiyle Lincoln bu maçta yok. Yerine yeni transfer Jayden Oosterwolde görev alacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Bir süredir form düşüklüğü yaşayan Miguel Crespo'nun yerine ise hücumda daha etkili bir isim olan Miha Zajc oynayacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Joshua King'in yerine de Michy Batshuayi 11'de olacak. Tek hedef çeyrek final.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

EZBERLENMİŞ TAKTİK ÜZERİNDEN DEVAM
Jorge Jesus geri dönüş karşılaşmasında oyuncularından ileride sert baskı istiyor. Deneyimli çalıştırıcı bu sebeple savunmayı yine önde kuracak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Burada ofsayt taktiğini kullanarak Sevilla'yı tuzağa düşürmeye çalışacak. Portekizli teknik adam, öğrencilerinden ön alan baskısı yapmalarını da istedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

ÖZEL PRİM VERİLECEK
Fenerbahçe yönetimi, Sevilla karşılaşması öncesinde futbolculara ekstra motive etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Sarı-lacivertli idareciler tur için belirlenen prime zam yaptı. Oyuncular bu dev rövanşa hazır.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

YİNE KAPALI GİŞE
Kadıköy'de bu sezon tam anlamıyla sarı-lacivert bayram yaşanıyor. Maç günleri ilçede yer yerinden oynuyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşı için sürpriz karar! Çeyrek finali getirecek 5 değişiklik

Sevilla karşılaşması öncesinde de satışa çıkan tüm biletler tükendi. İspanyol ekibini güçlü bir atmosferle boğacak 50 bin kişilik koro hazır. Özel pankartlar da hazırlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkan ayrılık gerçekleşiyor...
Wanda Nara çok kızacak! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi üç güzelle beraber...
İngiliz gazeteciden G.Saray sözleri: Firmino böyle isteyebilir!
Ferdi için Kadıköy'e geliyorlar! F.Bahçe pazarlık kapısını kapattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe için şok iddia! Bu sezon şampiyonluk gelmezse...
Ferdi için Kadıköy'e geliyorlar! F.Bahçe pazarlık kapısını kapattı
İzmir Kınık, Kiraz, Bergama, Karaburun TOKİ canlı izle 14 Mart
14 Mart Tıp Bayramı mesajları
İzmir Bergama, Kınık, Kiraz ve Karaburun TOKİ kazananlar listesi 14 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:58
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:57
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:56
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:56
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:56
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:56
Daha Eski
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:44
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:42
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:40
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:39