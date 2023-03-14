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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Sevilla'ya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sevilla'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlığını tamamlamış olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 14:24
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Sevilla'ya hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 16 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan çalışmalarla başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketlerinin ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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