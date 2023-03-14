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Fenerbahçe - Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanmıştı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda kazanarak tur atlamak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 11:10
Fenerbahçe - Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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