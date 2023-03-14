Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının hakemi açıklandı.

Fenerbahçe - Sevilla maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da David Coote oturacak.

Oliver, daha önce 2019 yılında Fenerbahçe'nin Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.