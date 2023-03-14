FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Sabah Spor yazarları, futbol gündemini ve geride kalan haftada öne çıkan olayları çarpıcı tespitlerle yorumladı.
Sabah Spor yazarları, futbol gündemini ve geride kalan haftada öne çıkan olayları çarpıcı tespitlerle yorumladı.
Usta yazarlar Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan ve Bülent Timurlenk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte dört yazarın Portekizli teknik direktör için yaptığı yorumlar...
SORU: F.Bahçe'de tek gündem maddesi Jorge Jesus... Hocanın mayıs ayına dair söyledikleri her yere çekildi. Portekizli teknik adam, Sevilla'yı geçemezse neler olur?
GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus başka bir felsefe ve sistem getirdi. Fenerbahçe taraftarının şikâyet etmeye hakkı yok. İsmail Kartal'ı istemediler. Jesus da geldi, taraftarın beklediği oyunu oynattı.
En çok gol atan, pozisyona giren takım Fenerbahçe. Sözleşmesi zaten bir yıllık. Dünya Kupası sonrasında da Brezilya'nın başına geçip-geçmeyeceği tartışılıyordu. Fenerbahçe'nin hedefi şampiyon olmak. Sevilla'ya elenmek sürpriz değil.
Sıkıntı; takım bu kadar iyi oynarken, neden kazanamadı? Nasıl "Visca olsaydı" diye konuşuyorsak, Fenerbahçe'de de İrfan Can'ın sahneden çekilmesi söz konusu. Sonuç: takım iyi ve her maçı kazanma sınırında oynuyor. Yani; sıkıntı olmamalı.
LEVENT TÜZEMEN: Altını çiziyorum, her Portekizli teknik adam, Brezilya Milli Takımı hayali kurar. Jesus'un aklının Brezilya'da olduğunu düşünüyorum.
Ancak Jesus'un, Sevilla'ya kaybedilen maçtan sonra 'Takım tecrübesizdi' sözüne katılmıyorum. Portekizli hocanın yönettiği takım, sezon öncesi ön elemeler oynadı, Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan lider çıktı.
'Hava soğuk, alışamadım' sözleri, Weghorst'un taraftara yaptığı bay bay yorumuna benziyor.
FATİH DOĞAN: Jesus'un bazen anlamsız ısrarları ve 'ben bilirim' tavrı yeni dönemde haklı eleştirileri beraberinde getiriyor.
İrfan Can'ın sağ açıkta oynatılması ısrarı, önemli olduğuna inandığı maçlara 3'lü savunmayla çıkmaktaki ısrarı, bunlardan sadece birkaçı.
Ancak şunu görmeliyiz ki başlangıçta her kararı kutsanan Jesus'a yönetimin müdahaleye başlamasıyla Portekizli hocanın da kalben Süper Lig'den soğumaya başlaması arasında paralellik var.
BÜLENT TİMURLENK: Dünya Kupası arasına kadar icraatlarıyla alkış alan Jesus'un son iki aydaki performansını, şampiyonluk baskısını kaldıramamış olmasına bağlıyorum.
Evinde kaybettiği Galatasaray derbisi milattı. Edindiği itibar ve egonun Türkiye'de tartışılması, hoşuna gitmiyor olabilir. Jesus, bu sezon kupa(lar) da kazansa bence Fenerbahçe'de kalmaz.