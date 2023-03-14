Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus gündem olmaya devam ediyor. Usta yazarlar, play-off önerisi sonrası Brezilya basınına yaptığı ayrılık açıklamasıyla gündem olan deneyimli çalıştırıcıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 10:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Sabah Spor yazarları, futbol gündemini ve geride kalan haftada öne çıkan olayları çarpıcı tespitlerle yorumladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Usta yazarlar Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan ve Bülent Timurlenk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

İşte dört yazarın Portekizli teknik direktör için yaptığı yorumlar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

SORU: F.Bahçe'de tek gündem maddesi Jorge Jesus... Hocanın mayıs ayına dair söyledikleri her yere çekildi. Portekizli teknik adam, Sevilla'yı geçemezse neler olur?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus başka bir felsefe ve sistem getirdi. Fenerbahçe taraftarının şikâyet etmeye hakkı yok. İsmail Kartal'ı istemediler. Jesus da geldi, taraftarın beklediği oyunu oynattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

En çok gol atan, pozisyona giren takım Fenerbahçe. Sözleşmesi zaten bir yıllık. Dünya Kupası sonrasında da Brezilya'nın başına geçip-geçmeyeceği tartışılıyordu. Fenerbahçe'nin hedefi şampiyon olmak. Sevilla'ya elenmek sürpriz değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Sıkıntı; takım bu kadar iyi oynarken, neden kazanamadı? Nasıl "Visca olsaydı" diye konuşuyorsak, Fenerbahçe'de de İrfan Can'ın sahneden çekilmesi söz konusu. Sonuç: takım iyi ve her maçı kazanma sınırında oynuyor. Yani; sıkıntı olmamalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

LEVENT TÜZEMEN: Altını çiziyorum, her Portekizli teknik adam, Brezilya Milli Takımı hayali kurar. Jesus'un aklının Brezilya'da olduğunu düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Ancak Jesus'un, Sevilla'ya kaybedilen maçtan sonra 'Takım tecrübesizdi' sözüne katılmıyorum. Portekizli hocanın yönettiği takım, sezon öncesi ön elemeler oynadı, Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan lider çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

'Hava soğuk, alışamadım' sözleri, Weghorst'un taraftara yaptığı bay bay yorumuna benziyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

FATİH DOĞAN: Jesus'un bazen anlamsız ısrarları ve 'ben bilirim' tavrı yeni dönemde haklı eleştirileri beraberinde getiriyor.
İrfan Can'ın sağ açıkta oynatılması ısrarı, önemli olduğuna inandığı maçlara 3'lü savunmayla çıkmaktaki ısrarı, bunlardan sadece birkaçı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Ancak şunu görmeliyiz ki başlangıçta her kararı kutsanan Jesus'a yönetimin müdahaleye başlamasıyla Portekizli hocanın da kalben Süper Lig'den soğumaya başlaması arasında paralellik var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

BÜLENT TİMURLENK: Dünya Kupası arasına kadar icraatlarıyla alkış alan Jesus'un son iki aydaki performansını, şampiyonluk baskısını kaldıramamış olmasına bağlıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Evinde kaybettiği Galatasaray derbisi milattı. Edindiği itibar ve egonun Türkiye'de tartışılması, hoşuna gitmiyor olabilir. Jesus, bu sezon kupa(lar) da kazansa bence Fenerbahçe'de kalmaz.

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