FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı"

Sıkıntı; takım bu kadar iyi oynarken, neden kazanamadı? Nasıl "Visca olsaydı" diye konuşuyorsak, Fenerbahçe'de de İrfan Can'ın sahneden çekilmesi söz konusu. Sonuç: takım iyi ve her maçı kazanma sınırında oynuyor. Yani; sıkıntı olmamalı.