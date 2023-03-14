Fenerbahçe Beko'da Pınar Karşıyaka maçında sakatlanan Metecan Birsen'in sakatlık süresi açıklandı!

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka maçında sakatlanan Metecan Birsen'in yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe açıklamasında;

"Oyuncumuz Metecan Birsen, 13 Mart Pazartesi günü İzmir'de oynanan Pınar Karşıyaka maçının ilk yarısında sol omzundan sakatlık yaşamıştır.



Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde akromioklaviküler bölgede 2. evre yaralanma tespit edilmiştir.



Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık altı hafta olması öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi.