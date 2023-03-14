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"Biz inanıyoruz"

Jorge Jesus, Sevilla rövanşı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: “Rövanşta şansımız olduğuna inanıyoruz.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
"Biz inanıyoruz"

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda oyunu değil ama skoru kaybetti. İlk mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Kanarya ise umutlarını hala canlı tutuyor. Teknik direktör Jorge Jesus da camiasına önderlik yapmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı sosyal medyada bir video yayınladı. Jesus'un kulübeden anlarının yer aldığı motivasyon videosunun altına deneyimli çalıştırıcı "Sevilla'ya karşı ikinci maçta bir şansımız olduğuna inanıyoruz" notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da Jesus ve öğrencilerine inandıklarını belirten mesajlar yolladılar. Deneyimli çalıştırıcı sezonun en kritik maçlarından birinde tecrübesini konuşturmayı planlıyor.

HİÇ ELENMEDİ
Teknik direktör Jorge Jesus daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda rakipleriyle 5 defa karşı karşıya geldi. Turların tamamında Portekizli hocanın yüzü güldü. Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve V.Plzen'i elemeyi başardı. Şimdi de hedefi Sevilla'ya eleyerek 6'da 6 yapmak.

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