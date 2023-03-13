Haberler Fenerbahçe Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur için umudunu sürdürüyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, moral yemeğinde bir araya gelirken; yönetimden kritik maç öncesi flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:44
Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Fenerbahçe ile Sevilla, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Sarı-lacivertliler, aldığı 2-0'lık yenilgiye rağmen tur ümidini korumaya devam ediyor.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus'un da mayıs ayında görevi bırakacağına dair iddialar ve haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Jesus yaptığı açıklamada "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. ifadelerini kullandı.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Son derece olumlu havada geçen yemekte sarı-lacivertli futbolcular moral ve öz güven depoladı.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "İlk maçı kaybettik ama son sözü evimizde söyleyeceğiz.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Turu çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteyi takımımda görüyorum" dediği öğrenildi.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Başkan Ali Koç da yemekte Sevilla rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu takıma olan güvenini ifade etti.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

SEVILLA MAÇINA ÖZEL PRİM

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetiminin Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

SEVILLA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

Zorlu maçın taktiksel çalışmaları pazartesi günü de sürecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu açıkladı!
Kırık kalp ilan-ı aşk "Devrim Özkan seni seviyorum" Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı
Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya yıldızı için dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray...
Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet?
Duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı Diyanet?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? 11:46
Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" 11:15
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... 11:10
Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı 11:01
Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... 10:56
Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... 10:29
Daha Eski
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid 10:26
Philadelphia 76ers serisini 5 maça çıkardı Philadelphia 76ers serisini 5 maça çıkardı 10:24
Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken... Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken... 10:13
Kahveci'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerse..." Kahveci'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerse..." 09:50
Milan - Salernitana maçı saat kaçta? Milan - Salernitana maçı saat kaçta? 09:36
Rakitic bombası! Menajeri İstanbul'a geldi Rakitic bombası! Menajeri İstanbul'a geldi 09:34