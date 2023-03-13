Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Sevilla'yı elerse...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Sevilla ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Kanarya bu sonuçla tur için umudunu Kadıköy'e bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Sevilla ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Kanarya bu sonuçla tur için umudunu Kadıköy'e bıraktı.
Fenerbahçe ile Sevilla, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda rövanş karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, aldığı 2-0'lık yenilgiye rağmen tur ümidini korumaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus'un da mayıs ayında görevi bırakacağına dair iddialar ve haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Jesus yaptığı açıklamada "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum.
İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. ifadelerini kullandı.
Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi.
Son derece olumlu havada geçen yemekte sarı-lacivertli futbolcular moral ve öz güven depoladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "İlk maçı kaybettik ama son sözü evimizde söyleyeceğiz.
Turu çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteyi takımımda görüyorum" dediği öğrenildi.
Başkan Ali Koç da yemekte Sevilla rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu takıma olan güvenini ifade etti.
SEVILLA MAÇINA ÖZEL PRİM
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetiminin Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.
SEVILLA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Zorlu maçın taktiksel çalışmaları pazartesi günü de sürecek.