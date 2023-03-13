Haberler Fenerbahçe Sevilla mesaisi sürüyor

Sevilla mesaisi sürüyor

Sevilla maçının hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan dünkü antrenmanda oyuncular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Sevilla mesaisi sürüyor
Sevilla maçının hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan dünkü antrenmanda oyuncular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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