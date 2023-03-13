Sevilla mesaisi sürüyor

Sevilla maçının hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan dünkü antrenmanda oyuncular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sevilla maçının hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan dünkü antrenmanda oyuncular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.