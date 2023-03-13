Willian Arao, 31 yaşına girdi... Brezilyalı ön libero sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilmişti... 31 maçta giydiği çubuklu ile 1 gol+4 asist üreten Arao için resmi twitter hebasından, "Bugün Willian Arao'nun doğum günü. Mutlu yıllar Arao" mesajı paylaşıldı.
Willian Arao, 31 yaşına girdi... Brezilyalı ön libero sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilmişti... 31 maçta giydiği çubuklu ile 1 gol+4 asist üreten Arao için resmi twitter hebasından, "Bugün Willian Arao'nun doğum günü. Mutlu yıllar Arao" mesajı paylaşıldı.