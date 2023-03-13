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Mutlu yıllar Arao

Willian Arao, 31 yaşına girdi... Brezilyalı ön libero sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilmişti... 31 maçta giydiği çubuklu ile 1 gol+4 asist üreten Arao için resmi twitter hebasından, "Bugün Willian Arao'nun doğum günü. Mutlu yıllar Arao" mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Mutlu yıllar Arao
Willian Arao, 31 yaşına girdi... Brezilyalı ön libero sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilmişti... 31 maçta giydiği çubuklu ile 1 gol+4 asist üreten Arao için resmi twitter hebasından, "Bugün Willian Arao'nun doğum günü. Mutlu yıllar Arao" mesajı paylaşıldı.
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