Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelee ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelee ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
Sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
Kanarya, Ramon Sanchez-Pizjuan'da oynanan ilk maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Joan Jordan ve Erik Lamela kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla tur umudunu Kadıköy'e bıraktı.
Sarı-lacivertlilerin tur atlaması için Sevilla'yı normal süre içerisinde üç veya üstü bir farkla mağlup etmesi gerekiyor.
Fenerbahçe'nin iki farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda gol sesi çıkmaması halinde seri penaltı atışlarına geçilecek.
Sarı-lacivertlilerin tek farklı galibiyeti, beraberlik ve Sevilla galibiyetinde ise tur atlayan taraf Sevilla olacak.
Fenerbahçe'de perşembe günü oynanacak maçın hazırlıkları devam ederken, Kanarya'ya yıldız isimden kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique, İspanyol ekibiyle oynanan maçta sakatlanmıştı.
Oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu, yerini Osayi-Samuel'e bırakmıştı.
RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
beIN SPORTS'un haberine göre; Lincoln Henrique, perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Lincoln Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta süre aldı.
24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Lincoln'ün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.