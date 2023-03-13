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Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle İspanyol ekibiyle oynanacak maçta forma giyemeyecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:36
Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelee ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna yükselmişti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Kanarya, Ramon Sanchez-Pizjuan'da oynanan ilk maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Joan Jordan ve Erik Lamela kaydetti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Fenerbahçe bu sonuçla tur umudunu Kadıköy'e bıraktı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Sarı-lacivertlilerin tur atlaması için Sevilla'yı normal süre içerisinde üç veya üstü bir farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Fenerbahçe'nin iki farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda gol sesi çıkmaması halinde seri penaltı atışlarına geçilecek.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Sarı-lacivertlilerin tek farklı galibiyeti, beraberlik ve Sevilla galibiyetinde ise tur atlayan taraf Sevilla olacak.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Fenerbahçe'de perşembe günü oynanacak maçın hazırlıkları devam ederken, Kanarya'ya yıldız isimden kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique, İspanyol ekibiyle oynanan maçta sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu, yerini Osayi-Samuel'e bırakmıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

beIN SPORTS'un haberine göre; Lincoln Henrique, perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Lincoln Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sevilla maçında yok

Brezilyalı oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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