Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor.
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor.
Kanat oyuncusu bu mücadelerde 1 asist yaptı.
Portekizli oyuncu 6 Portekiz Ligi maçında 3 gol, 1 asistlik katkıya ulaştı.
Bunu sadece 240 dakikada gerçekleştirdi.
Portekiz ekibi, sezon sonunda 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.
Sabah'ın haberine göre Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle işi bitirmek istiyor.
BERISHA ÜLKESİNDE KENDİNİ BULDU
Sezon başında ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralık giden Berisha, 18 maçta forma giydi.
Alman oyuncu bu müsabakalarda ise 8 gol, 4 asist kaydetti.
Golcü isim, geri dönmeyecek.
Augsburg 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.
Berisha, geçtiğimiz sezon Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euroluk bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye dahil olmuştu.
Alman oyuncu 22 Süper Lig maçında 4 gol ve asist yaptı.
Berisha'nın bonservis değeri 6 milyon euro.