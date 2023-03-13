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Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha ve Braga'ya kiralanan Bruma'nın yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertliler, iki futbolcuyla ilgili kararı verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 13:52
Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Braga'ya gönderilen Bruma, sarı-lacivertli takımla 5 maça çıkabildi.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Kanat oyuncusu bu mücadelerde 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Portekizli oyuncu 6 Portekiz Ligi maçında 3 gol, 1 asistlik katkıya ulaştı.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Bunu sadece 240 dakikada gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Portekiz ekibi, sezon sonunda 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Sabah'ın haberine göre Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle işi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

F.Bahçe, PSV'den 4 milyon 250 bin Euro'ya aldığı Bruma için aynı parayı talep ediyor.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

BERISHA ÜLKESİNDE KENDİNİ BULDU

Sezon başında ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralık giden Berisha, 18 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Alman oyuncu bu müsabakalarda ise 8 gol, 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Golcü isim, geri dönmeyecek.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Augsburg 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Berisha, geçtiğimiz sezon Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euroluk bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye dahil olmuştu.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Alman oyuncu 22 Süper Lig maçında 4 gol ve asist yaptı.

Fenerbahçe'den Berisha ve Bruma kararı! Geri dönecekler mi?

Berisha'nın bonservis değeri 6 milyon euro.

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