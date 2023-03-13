Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, son dönemde elde ettiği sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Taraftarlar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının aklının takımında olmadığını iddia ediyor. Fenerbahçe taraftarı Jesus'un yaptığı son açıklamalardan da oldukça rahatsız.