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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, takımdaki geleceğiyle ilgili zaman zaman çeşitli iddialar ortaya atılan teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya geleceği ifade edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 15:20
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, son dönemde elde ettiği sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Taraftarlar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının aklının takımında olmadığını iddia ediyor. Fenerbahçe taraftarı Jesus'un yaptığı son açıklamalardan da oldukça rahatsız.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Sevilla maçının ardından Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya, "Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Portekiz medyasından A Bola geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde, Vitor Pereira'nın Flamengo'dan ayrılması halinde 2019-2020 sezonunda kırmızı-siyahlıları çalıştıran Jesus'un yeniden görevi devralabileceğini iddia etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ismi daha önce de Brezilya Milli Takımı ile anıldı. Hatta kendisinin en büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Fenerbahçe Yönetimi, Jorge Jesus'un açıklamaları sonrasında sürpriz bir karar aldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Jesus'un açıklamalarından rahatsız olduğu ve kendisiyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Görüşmenin 14 Mart Salı günü yapılması bekleniyor. Ali Koç'un bu görüşmede Jesus ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri masaya yatıracağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus'a Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalar ile ilgili sorular soracak. Koç'un bu açıklamalardan rahatsız olduğu ve açıklamalarının takıma zarar verdiği görüşünde.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Koç'un sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jesus'tan gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili fikrini de alacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Ali Koç, perşembe günü oynanacak olan Sevilla maçına büyük önem veriyor. İlk maçta alınan 2-0'lık yenilgiye Ali Koç'un çok üzüldüğü ve rövanşa sezonun en kritik maçı olarak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

Koç'un rövanş ile ilgili beklentilerini de Jesus'a aktaracağı belirtildi. Başkan Koç'un Jesus'a Sevilla galibiyetine camianın çok ihtiyacı olduğunu söylemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la kritik görüşme!

14 Mart'ta yapılacak toplantı sonrası ortaya çıkacak tablo merak ediliyor.

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