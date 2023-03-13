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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 yenilerek tur umudunu rövanş maçına bırakan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Kadıköy'de taraftarının önünde İspanyol ekibini eleyerek çeyrek finale yükselmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kritik maç öncesi Arda Güler ve Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 16 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Ülker Stadı'nda Sevilla'dan turu almak için kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef sahadan zaferle ayrılmak...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

Bu maçla birlikte, Dünya Kupası öncesinde uyguladığı rotasyonlu günlere döneceği sinyallerini veren teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla'ya sürpriz hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

İlk maçta adeta gol kaçırma yarışına giren Fenerbahçe forvetleri de Jesus'un rotasyonundan nasibini alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

ARDA VE OOSTERWOLDE İLK 11'E

Hürriyet'in haberine göre; ilk maçta kaçırdığı gollerle saç baş yolduran King'in yerine maça Batshuayi ile başlaması beklenen Portekizli teknik adam, sakatlanan Lincoln'ün yerine de Oosterwolde'ye forma verebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

Son iki antrenmanda göz dolduran Zajc'in orta sahada görev alma şansı güçlenirken, ciddi bir form düşüklüğü içindeki İrfan Can Kahveci'nin yerine de Arda'nin oynama ihtimali giderek artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

Jesus ayrıca perşembe akşamı, bu sezon deplasmanlarda 30 gol yiyen Sevilla'nın bu zaafından faydalanmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

JESUS'TAN MOTİVASYON KONUŞMASI

Avrupa Ligi'nde Rennes gibi güçlü bir takım karşısında 30 dakikada 3-0 dan geri döndüklerini hatırlatan Jesus futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

"Daha önce başardınız, yine başaracaksınız. Turu geçeceğiz buna hepinizin inanmasını istiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

Takım olarak Rennes maçına göre oyun planımızı daha da oturttuk. Perşembe akşamı taraftarın gücü arkanızda olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

İlk dakikalardan itibaren rakibe baskı kuracak ve Sevilla'yı elemek için gerekli olan skoru alacaksınız."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan radikal karar! Arda Güler ve Jayden Oosterwolde...

SEVILLA'DA ÇİFTE SAKATLIK

Fenerbahçe'nin perşembe günkü rakibi Sevilla, La Liga'da Almeria'yı Ocampos ve Lamela'nın golleriyle 2-1 yendi. Ligde üç maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı beyazlı ekip bunu fazla sevinemedi zira 37'de kaleci Bono, 52'de stoper Nianzou sakatlanarak oyundan çıktı.

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