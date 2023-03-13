Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Portekizli teknik adam, "Türkiye çok soğuk, uyum sağlamakta zorlanıyorum" sözleriyle ayrılık sinyali vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, ayrılık iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:47
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Portekizli teknik adam, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı sonrası Brezilya basınına flaş bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Brezilya'dan Gabriel Resi'ye konuşan Jesus'un açıklamalarını ses kaydı da yayınlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un bu açıklamaları, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Portekizli teknik adamın bu açıklamaları gündem olurken, Jorge Jesus konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

"AYRILIK GÜNDEMİMDE YOK"

Posta'nın haberine göre; 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

2-0'ın altından nasıl kalkar ve turu geçeriz hesapları yapıyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

İlk maçın ilk 45 dakikasındaki gibi oynarsak tur için umudumuz olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Avrupa elbette önemli bir kulvar ancak asıl hedefimiz ligde şampiyonluğa ulaşmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Bunun için önümüzde çok maç var. Galatasaray ile puan farkı çok gibi görünse de kapanmayacak gibi değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Rakibimiz gibi biz de bir seri yakalarsak zirveye çıkarız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 37 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 2.18 puan ortalaması tutturdu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya yıldızı için dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray...
Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse...
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet?
Duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı Diyanet?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? 11:46
Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" 11:15
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... 11:10
Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı 11:01
Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... 10:56
Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... 10:29
Daha Eski
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid 10:26
Philadelphia 76ers serisini 5 maça çıkardı Philadelphia 76ers serisini 5 maça çıkardı 10:24
Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken... Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken... 10:13
Kahveci'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerse..." Kahveci'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerse..." 09:50
Milan - Salernitana maçı saat kaçta? Milan - Salernitana maçı saat kaçta? 09:36
Rakitic bombası! Menajeri İstanbul'a geldi Rakitic bombası! Menajeri İstanbul'a geldi 09:34