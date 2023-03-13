FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Portekizli teknik adam, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı sonrası Brezilya basınına flaş bir açıklama yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum.
İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor." dedi.
Brezilya'dan Gabriel Resi'ye konuşan Jesus'un açıklamalarını ses kaydı da yayınlandı.
Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un bu açıklamaları, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Portekizli teknik adamın bu açıklamaları gündem olurken, Jorge Jesus konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
"AYRILIK GÜNDEMİMDE YOK"
Posta'nın haberine göre; 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var."
2-0'ın altından nasıl kalkar ve turu geçeriz hesapları yapıyoruz.
İlk maçın ilk 45 dakikasındaki gibi oynarsak tur için umudumuz olur.
Avrupa elbette önemli bir kulvar ancak asıl hedefimiz ligde şampiyonluğa ulaşmak.
Bunun için önümüzde çok maç var. Galatasaray ile puan farkı çok gibi görünse de kapanmayacak gibi değil.
Rakibimiz gibi biz de bir seri yakalarsak zirveye çıkarız." ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 37 maça çıktı.
Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 2.18 puan ortalaması tutturdu.
Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2.00 puan ortalaması elde etti.