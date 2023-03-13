FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin bu sezonki en dikkat çeken ismi Ferdi Kadıoğlu oldu.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin bu sezonki en dikkat çeken ismi Ferdi Kadıoğlu oldu.
Hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerinde sağ bek, sol bek dahil birçok pozisyonda görev alarak repertuarını genişleten Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.
Hollanda temsilcisi Ajax onu isteyen ilk kulüptü. Ajax'ın 13 milyon euro'luk teklifi hazır.
Ancak Ferdi performansını üzerine koyarak sürdürünce, Fenerbahçe'den son yıllarda Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi alan Napoli de peşine takıldı.
Aynı zamanda Juventus ve Borussia Dortmund'un da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Ferdi'nin, sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar kontratı var. Fenerbahçe, genç yıldızdan 20 milyon euro bekliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro...