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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon en dikkat çeken ismi olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmayı başardı. İşte genç futbolcuyu isteyen kulüpleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 16:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin bu sezonki en dikkat çeken ismi Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerinde sağ bek, sol bek dahil birçok pozisyonda görev alarak repertuarını genişleten Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Hollanda temsilcisi Ajax onu isteyen ilk kulüptü. Ajax'ın 13 milyon euro'luk teklifi hazır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Ancak Ferdi performansını üzerine koyarak sürdürünce, Fenerbahçe'den son yıllarda Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi alan Napoli de peşine takıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Aynı zamanda Juventus ve Borussia Dortmund'un da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Ferdi'nin, sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar kontratı var. Fenerbahçe, genç yıldızdan 20 milyon euro bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı! İşte o kulüpler

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.

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