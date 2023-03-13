Dyshawn 3-4 hafta yok

Barcelona maçında sol bacağından sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'den kötü haber geldi... Sarı-lacivertli kulüp, sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Kanada'lı oyuncunun sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Barcelonamaçında sol bacağından sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'den kötü haber geldi... Sarı-lacivertli kulüp, sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Kanada'lı oyuncunun sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olmasının öngörüldüğünü açıkladı.