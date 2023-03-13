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Dyshawn 3-4 hafta yok

Barcelona maçında sol bacağından sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'den kötü haber geldi... Sarı-lacivertli kulüp, sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Kanada'lı oyuncunun sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Dyshawn 3-4 hafta yok
Barcelona maçında sol bacağından sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'den kötü haber geldi... Sarı-lacivertli kulüp, sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Kanada'lı oyuncunun sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olmasının öngörüldüğünü açıkladı.
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