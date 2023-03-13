Berisha ve Bruma sevinci!

Kiralık gönderilen Mergim Berisha ile Bruma'nın performansı yönetimin yüzünü güldürdü. Augsburg formasıyla son olarak Bayern Münih'e 2 gol atan Berisha, Bundesliga'da 18 maçta 8 gol+4 asiste ulaştı... Braga'ya kiralanan Bruma ise Portekiz Ligi'nde forma giydiği 6 maçta 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi... Augsburg, Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı gündeme aldı...
Kiralıkgönderilen Mergim Berisha ile Bruma'nın performansı yönetimin yüzünü güldürdü. Augsburg formasıyla son olarak Bayern Münih'e 2 gol atan Berisha, Bundesliga'da 18 maçta 8 gol+4 asiste ulaştı... Braga'ya kiralanan Bruma ise Portekiz Ligi'nde forma giydiği 6 maçta 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi... Augsburg, Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı gündeme aldı...