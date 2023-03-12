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Jorge Jesus Flamengo’ya gidebilir

Jorge Jesus yaptığı açıklamalar ile yeniden Brezilya'ya dönebileceği yönünde mesajlar verdi. Portekizli teknik adamın rotası Kanarya'dan ayrılması kesinleştiği taktirde Flamengo olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Jorge Jesus Flamengo’ya gidebilir

Jorge Jesus yaptığı açıklamalar ile yeniden Brezilya'ya dönebileceği yönünde mesajlar verdi. Portekizli teknik adamın rotası Kanarya'dan ayrılması kesinleştiği taktirde Flamengo olacak.

LANDIM BİLGİYİ ALDI
Brezilya basınına göre Jorge Jesus'un önümüzdeki sezon Flamengo'yu devralacağı kesin. Torcedores'in haberine göre Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayacağı bilgisini aldı. Sezon bitiminde takımı Jesus'a emanet etmek istiyor.

PATLAMIŞ MISIR ATILDI
Brezilya futbolunda bir teknik adam veya futbolcu için patlamış mısır ile protesto varsa o kişinin takımda kalması imkansız gibi. Geçmişte Roberto Carlos'a bu yönde tepkiler vardı. Önceki gün de Flamengo taraftarı tesislerin önünde patlamış mısır atarak Pereira'yı istifaya çağırdı. Flamengo, Pereira'nın yerine Jorge Jesus'u düşünüyor.

KUPALARI İSTİYOR
Jorge Jesus, Brezilya basınına verdiği röportajda Mayıs ayında ayrılacağı yönünde konuşsa da şu anda tamamen Fenerbahçe'nin başarısına odaklanmış durumda. Deneyimli çalıştırıcının ana isteği Süper Lig şampiyonluğu. Yanında Türkiye Kupası ve Avrupa'da başarıyı da kovalıyor.

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