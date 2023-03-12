Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için transfer kuyruğu! Fenerbahçe rakamı belirledi

Ferdi Kadıoğlu için transfer kuyruğu! Fenerbahçe rakamı belirledi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu oynadığı futbolla Avrupa’nın devlerini peşine taktı. Ajax, Dortmund, Juventus, Napoli peşinde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Ferdi Kadıoğlu için transfer kuyruğu! Fenerbahçe rakamı belirledi

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Hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerinde sağ bek, sol bek dahil birçok pozisyonda görev alarak repertuarını genişleten Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Ajax onu isteyen ilk kulüptü. 13 milyon euro'luk teklifleri hazır. Ancak Ferdi performansını üzerine koyarak sürdürünce Fenerbahçe'den son yıllarda Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi alan Napoli de peşine takıldı. Aynı zamanda Juventus ve Borussia Dortmund'un da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Ferdi'nin, sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar kontratı var. Fenerbahçe, genç yıldızdan 20 milyon euro bekliyor.

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