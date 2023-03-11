TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli takım bir yandan lige odaklanırken bir yandan da iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe'de iç transferde en çok merak edilen konulardan biri Enner Valencia'nın durumu...
Ekvadorlu yıldız, takımda kalma yönünde olmulu sinyaller verse de henüz resmi bir adım atılmadı.
Bu sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken ve ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alan Valencia'yı isteyen takımlar gözünü sezon sonuna dikti.
Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre tecrübeli futbolcuyu isteyen takımlar arasında en ciddisi Internacional...
33 yaşındaki Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.
Öte yandan bu sezon Fenerbahçe'de çok fazla süre alamayan Serdar Dursun'un da sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edebileceği ifade ediliyor.
31 yaşındaki deneyimli golcü, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochowa'nın listesinde.
Serdar Dursun bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 müsabakada 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'de performansıyla taraftarları memnun edemeyen Gustavo Henrique de kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımda kalmayacak.
Brezilya takımları Gremio ile Santos'un, 29 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak istediği aktarılıyor.
Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.