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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir. İşte sarı-lacivertlilerden ayrılması muhtemel 3 isim ve isteyen takımlar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:43
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Sarı-lacivertli takım bir yandan lige odaklanırken bir yandan da iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Fenerbahçe'de iç transferde en çok merak edilen konulardan biri Enner Valencia'nın durumu...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Ekvadorlu yıldız, takımda kalma yönünde olmulu sinyaller verse de henüz resmi bir adım atılmadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Bu sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken ve ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alan Valencia'yı isteyen takımlar gözünü sezon sonuna dikti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre tecrübeli futbolcuyu isteyen takımlar arasında en ciddisi Internacional...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

33 yaşındaki Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Öte yandan bu sezon Fenerbahçe'de çok fazla süre alamayan Serdar Dursun'un da sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edebileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

31 yaşındaki deneyimli golcü, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochowa'nın listesinde.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Serdar Dursun bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 müsabakada 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Fenerbahçe'de performansıyla taraftarları memnun edemeyen Gustavo Henrique de kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımda kalmayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor

Brezilya takımları Gremio ile Santos'un, 29 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak istediği aktarılıyor.

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