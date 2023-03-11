Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Jorge Jesus flaş bir açıklama yaptı. Flamengo'yu yakından takip eden Gabriel Resi'ye konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu sözleriyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sezon başında F.Bahçe'ye gelen Jorge Jesus, veda niteliğinde bir mesaj verdi.

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Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

2019-20'de Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, yeniden Güney Amerika'ya dönüş sinyali verdi.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan deneyimli hoca, Flamengo'yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis'e ses kaydı gönderdi.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Mesajında dönüş için yeşil ışık yakan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

İşler istediğim gibi gitmiyor.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Flamengo'yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası'nı kaldırmasını sağlayan Portekizli teknik adam, yeniden dönüş için adımını atarken F.Bahçe'de devam etme ihtimalinin olmadığını da gösterdi.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Öte yandan Flamengo'yu şu anda F.Bahçe'nin eski hocası Vitor Pereira çalıştırıyor ve sezon sonunda görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

PORTEKİZ'DE SES GETİRDİ

Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e yaptığı açıklamalar, tecrübeli hocanın ülkesinde de büyük etki yarattı.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Portekiz basınından A Bola, Jesus'un Flamengo'da büyük başarılara imza attığını ve Brezilya kulübünün de Vitor Pereira'yı göndermek istediğini duyurdu.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Jesus'un veda sinyali verdiği sözleri, manşete taşındı.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

"BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamaların ardından Sabah'a konuştu.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Portekizli hoca, Whatsapp'tan "Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna kısa bir cevap verdi.

Jorge Jesus'tan bir açıklama daha! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Jesus, "Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor" ifadelerini kullandı.

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