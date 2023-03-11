Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. İspanyol ekibine şanssız bir şekilde mağlup olan sarı-lacivertlier inancını yitirmedi. Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcular, Kadıköy'de taraftar desteğiyle turu çevirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe'de gözler haftaya İstanbul'da oynanacak rövanşa çevrildi...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Oyuncular ve teknik heyet tur zora girse de inancını koruyor...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Hedef; Kadıköy'de gereken farkı bulup, 2008'de olduğu gibi çeyrek finale adını yazdırmak...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

İspanya'da iyi oynayan Samet, "Talihsiz bir yenilgi aldık. Ben takıma inanıyorum. Elenmiş gözüyle bakmıyoruz. Evimizde taraftarımızın desteğiyle turu geçen taraf olacağız" dedi.

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Szalai, "Pozisyonları değerlendiremedik. Bir maçımız daha var. Hedefimiz turu geçmek" diye konuştu.

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

BULDUĞUNU ATMALI

Teknik direktör Jesus ise skorun sahadaki oyunu yansıtmadığını dile getirdi...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Sevilla'nın tecrübesine vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı, "Biz kaçırdık, onlar attı. 2-0 rahat bir skor değil ama ikinci maç öncesi halen umudumuz var" diyerek camiaya umut verdi...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Otoritelere göre de Fenerbahçe'nin Sevilla'dan oyun olarak eksiği bulunmuyor.

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Kadıköy'de 45 bin taraftarı arkasına alarak turu çevirme şansı bulabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Ancak bunun için; İspanya'da ilk yarıda ortaya koyduğu etkili futbolun yanında pozisyonları sonuçlandırması ve savunmada da hatasız oynaması gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

SAMET'İN KARİYER MAÇI

Samet Akaydın, Sevilla önündeki performansıyla tam not aldı...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Jesus'un onayıyla Adana Demirspor'dan transfer edilen stoper, Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadele kazanan (10), en çok sahipsiz top kazanan, en çok rakip atağı kesen ve en çok top uzaklaştıran (5) oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

FERDİ YİNE ÇOK KLASTI

Ferdi, İspanya'da 11 başarılı defansif aksiyon, 2 isabetli şut, 3 şans yaratma, 4 top kazanma, 6 pas arası ile yine çok klastı...

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

16 MART'TA 20.45'TE

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş, 16 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...

Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…
Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! “Bu iş olmuş” Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun 4 yıllık eski aşkı...
Arteta'nın gözü Aslan'ın yıldızında!
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan bir açıklama daha! F.Bahçe'den ayrılacak mı?
F.Bahçe'de büyük maç sendromu!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💥Çılgın Sayısal Loto çıkan numaralar
Edirne TOKİ canlı izle 11 Mart!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! 01:16
Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! 01:15
Lille ile Lyon yenişemedi! Lille ile Lyon yenişemedi! 01:06
Lille ile Lyon yenişemedi! Lille ile Lyon yenişemedi! 01:06
Tarihi gece 18 milyon TL! Tarihi gece 18 milyon TL! 00:46
Inter deplasmanda kayıp! Inter deplasmanda kayıp! 00:46
Daha Eski
Inter deplasmanda kayıp! Inter deplasmanda kayıp! 00:45
Vakıfbank galip Vakıfbank galip 00:43
Telekom hattını kesti Telekom hattını kesti 00:42
Efes fark yedi: 64-86 Efes fark yedi: 64-86 00:41
Arteta'nın gözü Aslan'ın yıldızında! Arteta'nın gözü Aslan'ın yıldızında! 00:14
F.Bahçe'de büyük maç sendromu! F.Bahçe'de büyük maç sendromu! 00:09