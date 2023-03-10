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Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 08:59
Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - BIRAK!

Sevilla'nın isminden, takımda oynayan yıldızların isminden korkmasak ortaya farklı bir skor çıkardı. Bu rakibe karşı deplasmanda dahi geride oynamanın gereği yoktu.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İnanın Fenerbahçe Sevilla'dan çok daha iyi bir takım. Hem Samet'i hem de Serdar Aziz'i ilk 11'e koymak iyi bir analiz yapılmadığının göstergesi!

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Eğer doğru bir çalışma yapılsaydı bu Fenerbahçe bu Sevilla'yı her türlü yenerdi.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Eski günlerinden çok uzakta; "içi geçmiş yıldızlarla" dolu Sevilla'ya karşı, "korkak bir takımla" sahaya çıkan Jesus umarım ikinci maçta aynı hataları yapmaz.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Gereksiz yere bu kadar kendi sahasına çekilen ve defansif bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler saçma bir şekilde turu ikinci maça bıraktı. Bu maç kesinlikle Jesus'a yazar!

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe İrfan Can'ı neden aldı? 8 numara performansından dolayı… Peki İrfan nerede oynuyor? Ne yazık ki sağ kanada hapsedildi!

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Maçın 87 dakikasını yürüye yürüye oynayan İrfan'ın yerine Arda'yı almak korkaklığın babasıdır!

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bu Fenerbahçe bu Sevilla'yı çok rahat yenerdi. Korkak bir hocası olmasaydı!

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Önümüzdeki hafta rövanş maçı oynanacak. Bırak Fenerbahçe'yi çıksın yensin hoca. Bırak…

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - YAZIK ÇOK YAZIK

Seyrederken "ah-vah" dedirterek bitirdi ilk yarıyı Fenerbahçe. Sevilla'nın suyunu kestiler, nefes aldırmadılar, merkezde kalabalık kalıp, kanatlara yönlendirdiler.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Hücumu yüksek yapmaya zorlayıp, sadece bir kornerde topa değmelerine izin verdiler. Ama aynı baskıyı onlar da yaptı.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Orta sahayı çabuk geçemedik. Hızlı hücumların peşine düştük ve böyle bir maçta yakalanabilecek en iyi fırsatlar elimize geldi. Gol yapamadık.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Daha oyunun başında kırmızı kart görmesi gereken Telles'e, ikinci sarıyı da vermemek için en kritik yerden frikiği de vermedi Fransız hakem. Belki de bu maçı çok erkeden ele geçirip, bitirme şansı olabilirdi.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Gözler Valencia'nın üstündeyken Joshua King'i üç kere golle burun buruna getirdiler.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ferdi'nin 8'deki sızması ve kaleciyi nişanlaması ayrı not, Valencia'nın orta sahadan kaleciyi avlamasına ramak kalması bir başka detay.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İkinci yarıda topu rakibe bıraktılar. Sevilla doğru tepki gösterip, Fransız hakemi de yanına alarak baskıyı kurdu. Tam bir şans golü ile de uyuyan seyirciyi maça döndürdüler.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Tam bir "Futbolun adaleti yoktur" seansı vardı karşımızda. O kadar çok pozisyon kaçtı, o kadar müsait durumlarda yanlış tercihler kullanıldı ki, "ben yemiyorum, sen ye" ikramlarını seyrettik.

Spor yazarları Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Böyle üst düzey maçların daha akıllı, sakin ve tecrübeyle geçilmesi gerekiyor. Ligdeki durumu kötü olsa da Sevilla takım olarak çözümün çok farkında. Yine de Kadıköy'ün atmosferinde şans rüzgarları farklı esecektir.

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