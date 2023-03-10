King çıldırttı

Joshua King, Sevilla maçında kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurdu. 28. dakikada Enner Valencia, Norveçli forvete harika bir ara pası attı. Bomboş kalan King, şutu çıkarmak yerine topu kaleci Dimitrovic'in üzerine sürdü. Açısı kalmayan 31 yaşındaki oyuncu topu kalecinin üstüne nişanladı. İlk yarının son anlarında Ferdi, nefis bir orta açtı. Ancak King boş pozisyonda kafayı vurdu, top üstten farklı şekilde auta çıktı. Taraftar, Jesus'un 67'de oyundan aldığı King'e sert tepki gösterdi.

Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. "Joshua King yapma!", "King o kadar kötü ki Sevilla'da bile ilk 11 oynar" ve "O toplar ile Valencia buluşsa 2-0 ile giriyorduk devre arasına" mesajları paylaşıldı.