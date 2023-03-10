Haberler Fenerbahçe King çıldırttı

King çıldırttı

Norveçli forvet, kaçırdığı net pozisyonlarla saç baş yoldurdu, sarı-lacivertlileri delirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 08:59
King çıldırttı

Joshua King, Sevilla maçında kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurdu. 28. dakikada Enner Valencia, Norveçli forvete harika bir ara pası attı. Bomboş kalan King, şutu çıkarmak yerine topu kaleci Dimitrovic'in üzerine sürdü. Açısı kalmayan 31 yaşındaki oyuncu topu kalecinin üstüne nişanladı. İlk yarının son anlarında Ferdi, nefis bir orta açtı. Ancak King boş pozisyonda kafayı vurdu, top üstten farklı şekilde auta çıktı. Taraftar, Jesus'un 67'de oyundan aldığı King'e sert tepki gösterdi.

Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. "Joshua King yapma!", "King o kadar kötü ki Sevilla'da bile ilk 11 oynar" ve "O toplar ile Valencia buluşsa 2-0 ile giriyorduk devre arasına" mesajları paylaşıldı.

DİĞER
‘Yeni bir aşk kapıda mı?’ Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün panik anları!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
İşte F.Bahçe'de Altay'a yapılacak teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Korkaklığın babasıdır"
Büyük skandal! F.Bahçe taraftarına saldırı
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fernandao 35'inde döndü Fernandao 35'inde döndü 09:37
Büyük skandal! F.Bahçe taraftarına saldırı Büyük skandal! F.Bahçe taraftarına saldırı 09:31
48. TIR deprem bölgesinde 48. TIR deprem bölgesinde 09:28
Flaş Beşiktaş açıklaması! "Yeni sezonda olmayacaklar" Flaş Beşiktaş açıklaması! "Yeni sezonda olmayacaklar" 09:26
Pedro 31 oldu Pedro 31 oldu 09:26
Potada rakip Barcelona Potada rakip Barcelona 09:24
Daha Eski
‘Böyle devam et’ Samatta! ‘Böyle devam et’ Samatta! 09:21
Peres’in en şanssız dönemi Peres’in en şanssız dönemi 09:19
Orta yol için pazarlık Orta yol için pazarlık 09:18
Enner’in önceliği F.Bahçe Enner’in önceliği F.Bahçe 09:16
Spezia - Inter maçı hangi kanalda? Spezia - Inter maçı hangi kanalda? 09:15
F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! 01:27