İspanya'da büyük skandal! Polislerden Fenerbahçe taraftarına joplu saldırı

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği maçta İspanyol polisinin skandal hareketi dikkat çekti.
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği maçta İspanyol polisinin skandal hareketi dikkat çekti.
Fenerbahçe taraftarlarına joplarla saldırılan görüntüler ortaya çıktı.
Sevilla - Fenerbahçe maçını tribünde takip eden Türk taraftarlara polisler fiziki şiddet uyguladı.
Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribündeki polisler, sarı-lacivertli futbolseverlere joplarla saldırdı.
Polislerin, taraftarların kafalarına doğru isabet almaları dikkat çekti.
Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe taraftarlarından yaralanan bazılarının hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.