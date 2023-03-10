Haberler Fenerbahçe İspanya'da büyük skandal! Polislerden Fenerbahçe taraftarına joplu saldırı

İspanya'da büyük skandal! Polislerden Fenerbahçe taraftarına joplu saldırı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya'da Sevilla ile karşılaştı. Mücadele esnasında sahada yaşanan gerilim tribünlere de yansıdı ve bir skandal patlak verdi. İspanyol polisi, Fenerbahçe taraftarlarına joplarla saldırdı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 09:38
İspanya'da büyük skandal! Polislerden Fenerbahçe taraftarına joplu saldırı

Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribündeki polisler, sarı-lacivertli futbolseverlere joplarla saldırdı.

İspanya'da büyük skandal! Polislerden Fenerbahçe taraftarına joplu saldırı

Polislerin, taraftarların kafalarına doğru isabet almaları dikkat çekti.

İspanya'da büyük skandal! Polislerden Fenerbahçe taraftarına joplu saldırı

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe taraftarlarından yaralanan bazılarının hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

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