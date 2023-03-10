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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği ve tek sezonluk sözleşme imzaladığı teknik direktör Jorge Jesus'tan gündem yaratan bir açıklama geldi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, gazeteci Gabriel Resi'ye yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verirken, şoke eden ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 23:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu öncesi ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Kanarya, Portekizli teknik adamla sezona hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Süper Lig'i bir süre lider götüren Fenerbahçe, Avrupa'da da fırtına gibi esti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayan sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Kanarya, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle oynadığı ilk maçı 2-0 kaybederek tur için umudunu Kadıköy'e taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Sevilla - Fenerbahçe maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Sezon başında sarı-lacivertli takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla ayrılık sinyali verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Adı Flamengo ile anılan Jesus, eski takımı Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis'e ses kaydı gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Jesus gönderdiği ses kaydında "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

PORTEKİZ'DE DE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e yaptığı açıklamalar, tecrübeli hocanın ülkesinde de büyük etki yarattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Portekiz basınından A Bola, Jesus'un Flamengo'da büyük başarılara imza attığını ve Brezilya kulübünün de Vitor Pereira'yı göndermek istediğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Jesus'un veda sinyali verdiği sözleri, manşete taşındı.

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