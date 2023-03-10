FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şok açıklama! Veda sinyali verdi

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu öncesi ses getiren bir hamleye imza attı.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu öncesi ses getiren bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kanarya, Portekizli teknik adamla sezona hızlı bir giriş yaptı.
Süper Lig'i bir süre lider götüren Fenerbahçe, Avrupa'da da fırtına gibi esti.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayan sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Kanarya, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle oynadığı ilk maçı 2-0 kaybederek tur için umudunu Kadıköy'e taşıdı.
Sevilla - Fenerbahçe maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Sezon başında sarı-lacivertli takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla ayrılık sinyali verdi.
Adı Flamengo ile anılan Jesus, eski takımı Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis'e ses kaydı gönderdi.
Jesus gönderdiği ses kaydında "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor.
Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
PORTEKİZ'DE DE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e yaptığı açıklamalar, tecrübeli hocanın ülkesinde de büyük etki yarattı.
Portekiz basınından A Bola, Jesus'un Flamengo'da büyük başarılara imza attığını ve Brezilya kulübünün de Vitor Pereira'yı göndermek istediğini duyurdu.
Jesus'un veda sinyali verdiği sözleri, manşete taşındı.