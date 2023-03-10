Haberler Fenerbahçe Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, çarpıcı ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 11:52
Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - JORGE JESUS UYUYA KALINCA!

Bu kupayı son 17 yılda 6 kez kazanan takımın La Liga'da küme düşme mücadelesi vermesi elbette sıra dışı...

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

İspanya Ligi'ni yakından takip edenler bilir ki, bu takım 2000 yılında Atletico Madrid ve Sevilla şehri takımı Real Betis ile birlikte küme düşmüş ve dönüşünde eski kalecisi, yeni sportif direktörü Monchi ile son 20 yıl tarih yazmıştı.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Peki dün gece Atletico Madrid'den 6 yiyen Sevilla mı, yoksa PSV'ye evinde 3 atmış Sevilla mı bekliyordu Fenerbahçe'yi.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Jesus, unuttuğu Serdar Aziz ile üçlü defansı tercih ederken geçen sezon Marsilya'nın başında Galatasaray karşısında dağılan Sampaoli de ideal stoperleri sakat olduğundan iki orta saha Fernando ve Gudelj'i defansa çekmişti.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

İlk yarıda Sevilla neden La Liga'da acı çektiğini gösteren bir futbol oynarken uzun zaman sonra önde baskıyı hakkıyla yapan bir Fenerbahçe izledik.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Hücum planında ise yine sorun vardı. Takım Ferdi üzerinden yürüyor, top Valencia'ya gelince heyecan yükseliyordu.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Yine de ne yaptığını bilen taraf Fenerbahçe idi ilk yarıda. Dağınık Sevilla'nın ise Nesyri'yi defans arkasına kaçırmak dışında opsiyonu yoktu.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Sampaoli ikinci yarı dörtlüye dönüp Jordan hamlesiyle orta sahayı aldı, ilk gol de onun ayağından geldi.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

Jesus, ligi ön planda tutuyor olabilir ama dün oyunu okumakta zorlandı. Sahayı kafasındaki halı saha ölçülerinde kullanan İrfan'a ve hücumdaki silik King'i kenara almakta gecikti…

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

İki kalite, Ocampos ve Lamela hamleleriyle Sampaoli'nın "kötü" Sevilla'sı ikinci golü de buldu.

Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumu!

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