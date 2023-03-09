Zafer gecesi olsun

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, Son 16 turunda ilk sınavına çıkıyor... Rakip İspanya'nın firma ekiplerinden Sevilla... Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem François Letexier yönetecek... EXXEN TV mücadeleyi naklen yayınlayacak...

Sarı-lacivertli akımda hedef; deplasmandaki ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmek... 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşta taraftarın desteğiyle çeyrek final biletini almak... Lig+kupada son 7 resmi maçın 6'sını kazanan oyuncular, Sevilla'yı da seriye katmak istiyor

DEVLERDEN GÖZALTI

Sarı-lacivertli takımda birçok oyuncu bu akşam aynı zamanda görücüye çıkacak... Ferdi Kadıoğlu ve şans bulması durumunda Arda Güler başta olmak üzere Szalai, Osayi, kaleci Altay ve Crespo, scoutların yakın takibinde olacak... Avrupa'da birçok kulübün izleme ekibinin karşılaşmayı statta seyretmesi bekleniyor.

UEFA'YI TAM 6 KEZ KAZANDI

Sevilla, UEFA Kupası+Avrupa Ligi'ni 6 kezle en çok kazanan takım... Bu sezon Manchester City, Dortmund ve Kopenhag'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Endülüs ekibi, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti... Playoff turunda PSV'yi 3-0 ve 0-2'lik sonuçlarla saf dışı bırakıp, Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

2008'DE ELEMİŞTİ

Sevilla, F.Bahçe'yi yenerek kötü gidişe son vermek istiyor... Teknik direktör Sampaoli, "Bu maç bizim için fırsat. Oyuncularım zafer arzusu içinde... F.Bahçe'den Valencia'yı Emelec'de ilk ben oynattım. Henrique ile Peres'in de antrenörü oldum. Baskı ve topla geçişleri güçlü yanları. Elit forvetleri var..." dedi... Bu arada Sevilla'da Bade, Rekik, Gomez ve Marcao ile Gueye forma giyemeyecek.

SAMPAOLI'NİN KADER MAÇI

Sevilla, F.Bahçe'yi yenerek kötü gidişe son vermek istiyor... Teknik direktör Sampaoli, "Bu maç bizim için fırsat. Oyuncularım zafer arzusu içinde... F.Bahçe'den Valencia'yı Emelec'de ilk ben oynattım. Henrique ile Peres'in de antrenörü oldum. Baskı ve topla geçişleri güçlü yanları. Elit forvetleri var..." dedi... Bu arada Sevilla'da Bade, Rekik, Gomez ve Marcao ile Gueye forma giyemeyecek.

BATSHUAYI KADRODA

SakatlığI geçen Michy Batshuayi, İspanya kafilesine alındı... Jesus, "Şu anda takımda tek sakat var, o da Peres... Batshuayi iyileşti ve bir sorun olmazsa kadroda yer alacak" dedi... Michy'nin yedek soyunup, skora göre oyuna girmesi bekleniyor.

4 EKSİK VAR

Kanarya'da sakatlığı süren Luan Peres'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun, Sevilla'ya karşı forma giyemeyecek... Yeni transfer Oosterwolde ile Samet ise görev verilmesi halinde çubuklu ile ilk Avrupa Kupası sınavına çıkacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Sarı-lacıvertliler, hazırlıklarını dün Samandıra'da yaptığı idmanla tamamladı. Çalışmada maçın son taktik provasını gerçekleştirildi... Öğleden sonra özel uçakla Sevilla'ya giden takım, Ramon S. Pizjuan Stadı'nda ter atıp, kampa girdi.

KUPA 2'DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. 190 gol attı, 169 gol yedi... Yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. 118 gol kaydetti, kalesinde 78 gol gördü.

AVRUPA'DA 253. SINAV

Kanarya, Avrupa kupalarında totalde ise bugüne kadar oynadığı 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı... Rakip fileleri 325 kez havalandırırken, kalesinde ise 365 gol gördü.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Sevilla: Bounou, Navas, Gudelj, Kouassi, Acuna, Fernando, Rakitic, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri.

F.Bahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia.