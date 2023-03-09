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Sevilla Fenerbahçe maçında Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'nın konuğu olan Fenerbahçe'de Joshua King, mücadelenin ilk yarısında kaçırdığı pozisyonlarla taraftarları çıldırttı. Arka arkaya pozisyonlar bulan King, karşı karşıya bir net pozisyonu cömertçe harcadı, saç baş yoldurttu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 00:26
Sevilla Fenerbahçe maçında Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı!

Fenerbahçe'nin Norveçli forveti Joshua King, Sevilla maçının ilk yarısında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu.

Maçın 28. dakikasında Enner Valencia, Joshua King'e harika bir ara pası attı. Bomboş kalan Norveçli forvet, şutu çıkarmak yerine topu kaleci Dimitrovic'in üzerine sürdü. Açısını daraltan King etkisiz bir şut çekince kaleci top rahatlıkla tuttu.

İLK YARININ SONLARINDA YİNE HARCADI

İlk devrenin bitimine az bir süre kala Ferdi Kadıoğlu, boşta kalan King'e adrese teslim bir orta açtı. Rakiplerinin uzak kaldığı King'in rahat kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

Bu kaçan fırsatlar sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Joshua King'e tepki gösterdi.

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