Sevilla - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus: Hala bir şansımız var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla'ya 2-0 mağlup oldukları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübesizliklerinin faturasını ödediklerini söyleyen Jesus, hala bir şanslarının olduğunu söyledi.



İşte o sözler...

Jorge Jesus: Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'ye göre çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda takımım harikaydı, Sevilla'nın bir pozisyonu dahi yoktu. Avrupa Ligi'nde bu pozisyonları atmazsanız, kazanamıyorsunuz.

Tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama hala bir maç daha var.

Hala bir şansımız var. Evet, tur şansı bugünün başlangıcına göre daha az ama henüz bir şey bitmedi.