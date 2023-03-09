İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

FAVORİ %51 SEVILLA

"Ligde küme düşmemeye konsantre olacakları gibi Avrupa sahnesine de öyle. Bence favori takım yüzde 51 Sevilla. Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var. Valencia'nın çok formda olduğunu biliyoruz. Batshuayi ve Ferdi gibi yetenekli isimleri var. Sevilla önlem almazsa henüz ilk maçtan tehlike yaşayacaklardır.