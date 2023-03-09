Haberler Fenerbahçe İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, İspanya deplasmanından avantajlı bir skor elde ederek çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA'nın Sevilla muhabiri Juan Castro'dan dikkat çeken Fenerbahçe ve Jorge Jesus anailizi geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 09:24
İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olacak.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

2022-2023 sezonuna Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Bu organizasyonun 3. Eleme Turu'nda Slovacko, play-off turunda da Austria Wien'i eleyen sarı-lacivertliler, grup aşamasında Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele etti.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamlayan Kanarya, lider çıkarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

SEVILLA İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Bu sezona Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayan Endülüs ekibi, grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı elde etti.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Sevilla, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı (3-0, 0-2) elemeyi başararak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

KUPA 2'DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi'nde ise 135. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLADI

Avrupa Ligi B Grubu'nda tüm maçlarda fileleri sarsmayı başaran Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol atarken, 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı forvet Batshuayi, 3 golle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, Enner Valencia da 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Arda Güler ve Willian Arao da gol katkısı veren diğer isimler oldu.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

FRANSIZ HAKEM LETEXIER

Fenerbahçe ile Sevilla arasında Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturacak.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Fenerbahçe, Sevilla deplesmanından iyi bir sonuçla dönerek hem futbolseverleri hem de Türkiye'yi sevindirmek istiyor.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Bu önemli maç öncesi Marca Gazetesi'nin Sevilla muhabiri Juan Castro ile kritik karşılaşmayı Sabah'a yorumladı. İşte o satırlar:

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

TARİHİ BİR KRİZİN İÇİNDELER AMA...

"Sevilla büyük ve tarihi bir kriz içinde. İlk defa küme düşebilirler. Bu gerçekten takım, taraftarlar ve oyuncular için büyük bir hüsran.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Sevilla için bu sene her maç zor. Takımın en büyük rakibi kesinlikle kendisi.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Jorge Jesus, büyük bir tecrübe... Onu yakından tanıyoruz. Jesus herhangi bir takım için büyük bir tehdit.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Flamengo ve Portekiz Ligi'nde 2 defa şampiyonluk yaşadı. Bence Jorge Jesus'un varlığı Sevilla adına çok kötü oldu. Rakip takım analizleri konusunda bir dâhi."

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

İSTANBUL ATMOSFERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

"Tabi ki İstanbul atmosferi de çok etkileyici. İlk maçta Fenerbahçe deplasmanda gol bulabilirse bence bu durumda Sevilla endişelenir ve Fenerbahçe bunu değerlendirir.

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

Binlerce kişi arasında Fenerbahçe, İstanbul'da avantajlı taraf olacak. Küçük ihtimalle Sevilla tecrübesinden dolayı daha favori. UEFA ve Avrupa Ligi'ni 6 kez kazanmayı başardılar. Bu yüzden bu kötü durumda bile onlar Avrupa kupalarına konsantre olacaklar."

İspanyol gazeteciden Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi flaş Jesus yorumu! "En büyük tehdit..."

FAVORİ %51 SEVILLA

"Ligde küme düşmemeye konsantre olacakları gibi Avrupa sahnesine de öyle. Bence favori takım yüzde 51 Sevilla. Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var. Valencia'nın çok formda olduğunu biliyoruz. Batshuayi ve Ferdi gibi yetenekli isimleri var. Sevilla önlem almazsa henüz ilk maçtan tehlike yaşayacaklardır.

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