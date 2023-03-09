Finali hayal ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla'ya karşı ilk maçta iyi bir sonuç almak için mücadele edeceklerini söyledi... Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 defa aldılar. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. Bu onların kalitesini gösteriyor... Ama biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. İki aşamalı bir eleme olacak. İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir sonuç alarak seriyi İstanbul'a taşıyıp turu geçecek gücümüz var" dedi.

ANA HEDEFİMİZ LİG

Avrupa Ligi'nde 3. kez final oynamanın hayalini kurduğunu ifade eden Jesus şöyle konuştu: "Kaybettiğim finallerden biri de maalesef Sevilla'ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. Buraya kadar 10 maçta; 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak güzel bir performans sergiledik. Artık seviye Şampiyonlar Ligi seviyesi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Favori değiliz ama inanıyoruz. Sistemimiz farklı olmayacak. Turu geçersek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalacağız ve eğer kura şansı da yanımızda olursa her şey olabilir. Ana hedefimiz ligi kazanmak."

6-1 GÖSTERGE DEĞİL

Sevilla'nın son maçlarda aldığı skorların ölçü olmadığını kaydeden Jesus, bu konuda da şunları söyledi: "Sevilla oyuncuları baskı altında oynamaya alışkın oyuncular; çünkü her zaman büyük takımlarda oynadılar. Aynı zamanda onlar için gururları çok önemli. Eminim ki maçta kendi güçlerini ve değerlerini göstermek isteyecekler. Evet, Atletico Madrid'e 6-1 kaybettiler ama bu benim için bir gösterge değil... Eğer taktiksel anlamda onlardan daha iyi olursak iyi bir şans yakalayabiliriz ama biz taktiksel olarak onlardan daha iyi olamazsak çok zorluk yaşarız."

PLAY-OFF BENİM FİKRİM

Jesus, "Süper Lig'de bu sezon Play-Off olmalı" açıklamasının kendi düşüncesi olduğunu dile getirdi: "Avrupa Ligi'ni konuşmak için buradayız. Sorunuza direkt cevap veremem. Türkiye Ligi'ni kazanmak için iki güçlü rakip F.Bahçe ve G.Saray yarışıyor. Benim kendi düşüncelerim var. Kimse bana fikir veremez. Şampiyonluk kazanmaya en yakın bu iki takım. Geri kalanı ile ilgili yorum yapmak istemiyorum."

UMARIM ANLAŞIRIZ

Valencia, yeni sözleşme için kulüple görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı. "Sözleşmem ile ilgili görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum" diyen yıldız, Jesus için, "Hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, hocamız bize bu güveni hissettiriyor. Bu durum takımda rekabeti artırıyor" yorumunda bulundu.