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Turdan umutluyuz

Valencia, Sevilla maçlarından istedikleri sonucu alacaklarına inandıklarını söyledi ve ekledi: Rakibimizi geçersek bu bize her kulvarda ekstra bir öz güven verir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Turdan umutluyuz
Sarı lacivertli takımın bu sezonki parlayan ismi Enner Valencia, yarınki Sevilla maçıyla alakalı konuştu. Ekvadorlu golcü, turu geçecek güce sahip olduklarını belirtti. Valencia "Tabii ki Avrupa'da sonuna kadar gitmek isteriz. Elimizden gelenin de fazlasını yapacağız. Bize düşen mücadeleyi hiç bırakmamak. Turdan umutluyuz" ifadelerini kullandı. Sevilla'nın turnuvanın en tecrübeli takımlarından biri olduğunu da sözlerine ekleyen Valencia, "Rakibimizi geçersek bu bize her kulvarda ekstra bir öz güven verir" dedi. Valencia, Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol attı.
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